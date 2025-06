Giulia De Lellis svela come sta andando la gravidanza | Sono giorni che giro tra medici e ospedali

Giulia De Lellis condivide con i suoi follower l'emozione e la trepidazione di questi ultimi giorni prima dell'arrivo del suo bebè. Tra visite mediche e momenti di relax, l'influencer trasmette tutta la sua naturalezza e gioia nel percorso verso il grande giorno. La sua sincerità e il suo entusiasmo coinvolgono chi la segue, creando un ponte tra le sue emozioni più intime e il pubblico. Continua a leggere per scoprire come sta vivendo questa meravigliosa avventura.

Manca ormai poco al parto di Giulia De lellis e, con alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, l'influencer e imprenditrice ha aggiornato i fan sull'andamento della sua gravidanza: "Quando ho tutto organizzato mi sento molto più serena". 🔗 Leggi su Fanpage.it

