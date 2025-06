Giugliano presentata la quarta edizione di Regalaci una storia Venerdì gran finale in villa comunale

Giugliano si prepara a vivere un evento imperdibile: la quarta edizione di “Regalaci una storia” culminerà venerdì con un emozionante gran finale in villa comunale. Un’occasione unica per condividere emozioni, creatività e cultura in un’atmosfera coinvolgente e di festa. Non mancate a questo appuntamento che promette di lasciare un segno nel cuore della comunità, celebrando la magia delle storie e dell’unione.

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, presentata la quarta edizione di “Regalaci una storia”. Venerdì gran finale in villa comunale

