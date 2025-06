Giugliano perde controllo dell’auto e si schianta contro vetrina | strada chiusa per un’ora

Un incidente improvviso questa mattina a Giugliano, in pieno centro: una giovane ragazza ha perso il controllo della sua auto, finendo contro una vetrina di un negozio di abbigliamento e invadendo il marciapiede. La scena ha causato chiusure temporanee alla strada, creando scompiglio tra i passanti e i commercianti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio solleva ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida.

Incidente questa mattina in via Allende a Giugliano, in pieno centro. Intorno alle 13 e 30, una ragazza alla guida di un'utilitaria Dacia ha perso il controllo del veicolo per ragioni da accertare e si è schiantata contro la vetrina di un negozio di abbigliamento dopo aver invaso il marciapiede.

