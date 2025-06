Giugliano inchiesta appalto rifiuti | rinviata a luglio la decisione sull’appello al Riesame

L'inchiesta sull'appalto dei rifiuti a Giugliano tiene ancora banco, con la decisione sul ricorso al Riesame rinviata a luglio. La tensione cresce tra le parti coinvolte mentre si attendono sviluppi cruciali che potrebbero influenzare il futuro della gestione dei rifiuti nella città . Restate aggiornati per scoprire come si evolverà questa delicata vicenda giudiziaria.

È stata rinviata a luglio la discussione al tribunale del Riesame per le misure cautelari per gli ex sindaci di Giugliano, Nicola Pirozzi e Antonio Poziello, oltre a funzionari della Teknoservice. Questa mattina a discutere è stato solo il pm Sirignano che ha chiesto l’accoglimento della richiesta di misura cautelare. Secondo l’accusa sussisterebbero gravi indizi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it