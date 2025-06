Giugliano inchiesta appalto rifiuti | oggi decisione d’appello su misure cautelari per Pirozzi Vitiello e Poziello

Oggi a Giugliano si gioca una partita cruciale nell'intricata inchiesta sull'appalto dei rifiuti, con il Tribunale del Riesame di Napoli chiamato a decidere sulle misure cautelari per Pirozzi, Vitiello e Poziello. La tensione è palpabile, poiché le sorti di indagati e procedure potrebbero cambiare significativamente. Resta da scoprire se la giustizia segnerà una svolta decisiva in questa delicata vicenda.

È attesa per oggi la discussione davanti al Tribunale del Riesame di Napoli sull'appello presentato dalla Procura di Napoli Nord, che torna a chiedere le misure cautelari nell'inchiesta sull'appalto per la raccolta dei rifiuti a Giugliano. Lo scorso gennaio il Gip Vincenzo Saladino aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari per diversi indagati. Ma la .

