Giugliano al parco commerciale Grande Sud arriva l’Escape Room dedicata a Diabolik

Preparati a vivere un’avventura da brivido al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano! Dal 10 al 29 giugno, l’escape room dedicata a Diabolik trasformerà il centro in un palcoscenico di enigmi e mistero, coinvolgendo grandi e piccoli in un’esperienza indimenticabile. Un’occasione unica per mettere alla prova il tuo ingegno e scoprire se sei abbastanza astuto da catturare l’inafferrabile. Non perdere questa sfida emozionante…

Giugliano. Dal 10 al 29 giugno “Grande Sud” ospita una straordinaria escape room a tema Diabolik, per un’esperienza senza precedenti che coinvolge grandi e piccoli in un’avventura da vivere tutta d’un fiato. Il brivido del mistero arriva al Parco Commerciale Grande Sud con un evento unico dedicato a tutti gli amanti dell’ingegno e dell’ “inafferrabile . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, al parco commerciale Grande Sud arriva l’Escape Room dedicata a Diabolik

In questa notizia si parla di: giugliano - parco - commerciale - arriva

Giugliano, giovedi 22 maggio riapre “Old Wild West” al parco commerciale “Grande Sud” - Giugliano si anima il 22 maggio 2025 con la riapertura di Old Wild West al Parco Commerciale Grande Sud.

Giugliano, ha riaperto "Old Wild West" al parco commerciale "Grande Sud" Vai su Facebook

PittaRosso riapre nel Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano (NA); Primark, doppia apertura in due centri commerciali; Centro commerciale Auchan di Giugliano, arriva la decisione su aperture e chiusure alla Vigilia, Natale e Santo Stefano.

Sole365, nuova apertura a Giugliano in Campania - Il modello Every Day Low Price arriva quindi in uno dei centri commerciali più noti ... Come scrive ilmattino.it

Giugliano, al parco «Nuovo Mondo» pericoli crolli - «Da quando abbiamo lanciato l’allarme sono arrivati i vigili del fuoco, hanno preso i nostri dati, visto le condizioni in cui viviamo ... Si legge su ilmattino.it