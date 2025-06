Giubileo in danza | un evento di pace e comunità nella chiesa di Sant' Agostino

La chiesa di Sant'Agostino a Cesena si è trasformata in un palcoscenico di emozioni e spiritualità, ospitando “Giubileo in Danza”, un evento che ha unito pace e comunità attraverso il linguaggio universale del movimento. In armonia con il Giubileo dello Sport a Roma, questa manifestazione ha celebrato l’unione tra fede, arte e solidarietà, lasciando nel cuore di tutti un ricordo indelebile e la speranza di un mondo più inclusivo e pacifico.

