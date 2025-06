Giubileo degli artisti e degli operatori culturali | appuntamento in cattedrale con il cardinale Reina

Venerdì 4 luglio, l’arte e la fede si incontrano nella suggestiva cornice della cattedrale di San Gerlando ad Agrigento, per il Giubileo degli artisti e degli operatori culturali. Un momento di riflessione, celebrazione e condivisione tra creativi, istituzioni e fedeli, promosso dall’intervento del Cardinale Reina. Un’occasione unica per rinvigorire il legame tra spiritualità e cultura, rafforzando il ruolo dell’arte come veicolo di espressione e dialogo. La serata si preannuncia memorabile e ricca di significato.

Artisti, operatori culturali, responsabili delle istituzioni artistiche e museali si ritroveranno venerdì 4 luglio alle 18,30 per celebrare, nella cattedrale di San Gerlando ad Agrigento, luogo di fede espressa attraverso l'arte e la cultura, il Giubileo degli artisti e degli operatori culturali.

In questa notizia si parla di: artisti - operatori - culturali - giubileo

