Giù le mani dalla Direttissima Sindaci la protesta sbarca a Firenze

Una mobilitazione spontanea e coraggiosa prende vita a Firenze, unendo sindaci e cittadini in difesa del diritto alla mobilità. La protesta contro il trasloco dei treni interregionali e la perdita di efficacia della linea direttissima si fa sentire forte e chiara, dimostrando che le voci della comunità non vogliono restare inascoltate. È il momento di fare ascoltare le proprie ragioni per un servizio ferroviario più efficiente e vicino alle esigenze di tutti.

di Maria Rosa Di Termine VALDARNO E' il giorno del flash-mob dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino a sostegno dei pendolari e contro il trasloco dei treni interregionali dalla linea direttissima alla lenta. La riorganizzazione annunciata da Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia per il 1° gennaio 2026 infatti ha suscitato preoccupazione tra chi sale in carrozza nelle stazioni della vallata per raggiungere i capoluoghi di provincia e regione anche perché la convinzione generale è che si produrrebbero altri disservizi su una tratta già critica, come segnalato ai vertici Fs più volte dal Comitato Valdarno – Direttissima e dagli stessi rappresentanti degli enti locali.

