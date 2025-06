Giù i bocciati bene i corsi di recupero

Nel panorama educativo odierno, i numeri dei bocciati e degli studenti con debiti si attestano su percentuali rassicuranti, pur evidenziando alcune criticità. Al liceo scientifico Frisi, ad esempio, i respinti sono stati solo il 2%, concentrati principalmente nelle prime e terze classi, mentre il 38% degli studenti ha ancora delle lacune in fisica. La sfida rimane quella di supportare meglio gli studenti, per garantire un percorso scolastico più efficace e senza ostacoli.

Non esistono ormai quasi più i proverbiali quadri di promossi, con debito e respinti. La privacy la fa da padrona. Però sono ancora possibili alcune valutazioni con i dirigenti scolastici. Al liceo scientifico Frisi, come spiega la dirigente Lucia Castellana, i respinti sono stati 23, dalla prima alla quarta, cioè il 2%, soprattutto in prima, l'anno di passaggio dalle medie al liceo, e poi in terza. Quanto ai debiti, il 38% riguarda fisica, più di matematica che si attesta al 25%, a seguire, informatica, latino, ma anche italiano e inglese. La maggior parte degli studenti ha in media uno o due debiti, pochi ne hanno tre.

All'Olivetti, come spiega la preside Renata Cumino, sono diminuiti i debiti: sono 56 i non ammessi e 74 i non scrutinati

Corsi di recupero: bocciati dagli studenti - Ogni Istituto scolastico organizza dei corsi di recupero per permettere ai ragazzi di rimediare alle insufficienze prese in alcune materie, ma sono davvero utili questi corsi?