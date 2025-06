Gita al Faro | XIV edizione del festival letterario di Ventotene

Preparati a immergerti in un mondo di parole e suggestioni con la XIV edizione del Festival Letterario di Ventotene, Gita al Faro. Questo appuntamento imprescindibile, nato come un intimo incontro tra grandi scrittori e appassionati, continua a sorprendere e affascinare ogni anno. Un’occasione unica per scoprire le ultime opere, ascoltare le voci più autorevoli e lasciarsi ispirare dalla bellezza dell’isola. Non mancare a questo imperdibile evento che celebra la poesia della letteratura contemporanea.

Torna il piccolo ma importantissimo Festival Letterario di Ventotene Gita al Faro, che negli anni ha portato nell'isola pontina tantissimi grandi scrittori contemporanei: Edoardo Albinati, Stefania Auci, Marco Baliani, Stefano Bartezzaghi, Daria Bignardi, Gianrico Carofiglio, Maurizio De.

Il programma completo del festival letterario #GitaAlFaro a #Ventotene dal 19 al 21 giugno GIOVEDI 19 GIUGNO ore 22 Libreria Ultima Spiaggia L’isola delle scrittrici Loredana Lipperini incontra Annalena Benini VENERDI 20 GIUGNO ore 22 Libreria Ultim Vai su Facebook

