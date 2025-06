Giroud senza maglia e Chelsea-Los Angeles FC non può ripartire | cosa è successo al Mondiale per Club

Un episodio sorprendente scuote il mondo del calcio: Olivier Giroud, senza maglia negli spogliatoi, provoca un ritardo inatteso nella ripresa di Chelsea-LAFC. La scena, curiosa e unica, si arricchisce di un intervento decisivo di Ochoa, mentre il Mondiale per Club si infiamma di sorprese. Scopriamo insieme cosa è successo e come questa vicenda ha influenzato l’atteso match. Continua a leggere per svelare tutti i dettagli.

Curioso episodio al Mondiale per Club: Olivier Giroud dimentica la maglia negli spogliatoi, ritardo alla ripresa di Chelsea–Los Angeles FC. Provvidenziale l’intervento di Ochoa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giroud e la videochiamata con Maldini prima del Milan: “Voleva farmi cambiare maglia” - Olivier Giroud rivela un curioso retroscena sul suo approccio con Paolo Maldini prima di unirsi al Milan.

Maglia di Giroud dispersa, il secondo tempo di Chelsea-Los Angeles FC inizia in ritardo: Ochoa salva la partita - In una partita non ricchissima di emozioni come quella fra Chelsea e Los Angeles FC è l`imprevisto a fare notizia e a tenere tutti con il fiato sospeso. Secondo calciomercato.com

Chelsea-Los Angeles 2-0 al Mondiale per Club 2025: gol di Neto e Fernandez, Giroud resta senza maglia - I Blues vincono all'esordio nel gruppo D con un gol per tempo: buona la prima per Maresca ... Si legge su msn.com