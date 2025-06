Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Albese con Cassano-Passo del Maniva | orari percorso favoriti Primo test per Lorenzo Finn

Oggi, martedì 17 giugno, si accendono i motori della terza tappa del Giro d’Italia Next Gen, un’occasione imperdibile per scoprire i talenti emergenti del ciclismo internazionale. Da Albese con Cassano al Passo del Maniva, questa tappa segna il primo grande test in salita e potrebbe decidere le sorti della corsa. Segui in diretta dalle 14.00 e vivi l’emozione di questo combattutissimo traguardo di montagna!

Oggi, martedì 17 giugno, va in scena la terza tappa del Giro d’Italia Next Gen, corsa a tappe riservata ai migliori prospetti (Under23) del ciclismo internazionale. Sarà una tappa decisiva quella da Albese con Cassano al Passo del Maniva, visto che ci sarà il primo arrivo in salita. LA DIRETTA LIVE DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 PERCORSO. Una delle tappe decisive visto che c’è il primo arrivo in salita. Si parte da Albese con Cassano e si arriva al Passo del Maniva. L’ascesa conclusiva misura 10,1 chilometri al 7,4% di pendenza media. Sarà un test importante per gli uomini di classifica. Prima della salita finale sarà una tappa sempre in leggero falsopiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Albese con Cassano-Passo del Maniva: orari, percorso, favoriti. Primo test per Lorenzo Finn

