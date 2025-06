Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Albese con Cassano-Passo del Maniva | orari percorso favoriti Primo arrivo in salita

Oggi, martedì 17 giugno, il Giro d’Italia Next Gen 2025 si infiamma con la tappa Albese con Cassano - Passo del Maniva, un vero banco di prova per i giovani talenti. La sfida si intensifica con il primo arrivo in salita, promettendo emozioni e scelte strategiche cruciali. Chi saprà dominare l’ascesa e conquistare la vittoria? Resta con noi per scoprire le sorprese di questa tappa decisiva!

Oggi, martedì 17 giugno, va in scena la terza tappa del Giro d’Italia Next Gen, corsa a tappe riservata ai migliori prospetti (Under23) del ciclismo internazionale. Sarà una tappa decisiva quella da Albese con Cassano al Passo del Maniva, visto che ci sarà il primo arrivo in salita. PERCORSO. Una delle tappe decisive visto che c’è il primo arrivo in salita. Si parte da Albese con Cassano e si arriva al Passo del Maniva. L’ascesa conclusiva misura 10,1 chilometri al 7,4% di pendenza media. Sarà un test importante per gli uomini di classifica. Prima della salita finale sarà una tappa sempre in leggero falsopiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Albese con Cassano-Passo del Maniva: orari, percorso, favoriti. Primo arrivo in salita

