Giro d’Italia NextGen 2025 Lorenzo Finn risponde presente ed è secondo dietro Widar sul Passo del Maniva

Il Giro d’Italia Next Gen 2025 si infiamma ancora una volta, con emozioni e sorprese lungo il Passo del Maniva. Lorenzo Finn risponde presente, chiudendo al secondo posto a soli 2 secondi da Widar, che conquista la tappa e indossa la Maglia Rosa. La battaglia è aperta: chi sarà il prossimo a salire sul podio in questa avvincente corsa giovanile? Scopriamolo insieme!

La terza tappa della 48ma edizione del Giro d’Italia Next Gen, con partenza da Albese Con Cassano ed arrivo al Passo del Maniva dopo 144 km, incorona il belga Jarno Widar, che vince la frazione ed indossa la Magia Rosa di leader, andando a precedere l’ azzurro Lorenzo Finn, secondo nella generale a 7?. L’ ultima salita decide la corsa: la Visma Lease a Bike Development imposta un ritmo altissimo e lancia Jorgen Nordhagen, che scatta ai -7 km dall’arrivo. A porsi costantemente alla sua ruota è il belga Jarno Widar, del Lotto Development Team, ma ai -5 km il norvegese prova un altro scatto e stacca tutti, poi è Luke Tuckwell a condurre l’inseguimento, lavorando per il compagno di squadra Lorenzo Finn. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2025, Lorenzo Finn risponde presente ed è secondo dietro Widar sul Passo del Maniva

Eating some food while wearing the Maglia Tricolore: Lorenzo Finn, it doesn't get much more Italian than this Mangiare un boccone con la Maglia Tricolore indosso: Lorenzo Finn, difficile essere più italiani di così #GiroNextGen @RBH_ProCycling Vai su X

Oggi inizia il Giro Next Gen e chissà che il vincitore non esca fuori da uno dei tanti duelli visti a #LaCorsaDeiFuturiCampioni tra Jarno Widar e Lorenzo Finn, qui nella frazione conclusiva dell'edizione 2023 The Giro Next Gen kicks off today – and maybe the wi Vai su Facebook

