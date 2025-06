Giro di vite contro gli alloggi sovraffollati in centro controlli in Corso Mazzini | rimpatriati due irregolari

Nel cuore del centro storico, le forze dell'ordine intensificano i controlli per contrastare l’abuso di alloggi sovraffollati e affitti irregolari. In un’operazione congiunta, polizia, carabinieri e municipale hanno ispezionato otto appartamenti in Corso Mazzini, rimpatriando due stranieri irregolari e verificando violazioni che mettono a rischio sicurezza e legalità. Un impegno decisivo per tutelare la qualità della vita e la legalità nel centro cittadino.

Affitti irregolari in centro storico nel mirino delle forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato, affiancati dai Carabinieri, sono stati impegnati in una serie di controlli in otto appartamenti in Corso Mazzini con lo scopo di verificare eventuali irregolarità sia.

