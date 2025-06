Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi Aarau-Heiden | orari percorso favoriti Finale impegnativo uomini di classifica in azione?

Prepariamoci a vivere un’altra giornata intensa al Giro di Svizzera 2025, con la tappa Aarau-Heiden di 195,6 km che promette emozioni e sfide impegnative. Dopo il trionfo di ieri di Vincenzo Albanese, oggi uomini di classifica e favoriti si preparano a contare i propri attacchi in un finale che si preannuncia durissimo. Chi salirà sul podio? Scopriamolo insieme!

Si corre la terza tappa del Giro di Svizzera 2025, la Aarau-Heiden di 195,6 chilometri. La tappa di ieri si è colorata di azzurro con il successo di Vincenzo Albanese. Il velocista italiano della EF Education – EasyPost, terzo successo da professionista per lui, ha preceduto sul traguardo di Schwarzsee lo svizzero Fabio Christen della Q36.5 Pro Cycling Team e il britannico Lewis Askey della Groupama – FDJ. In classifica generale il francese Romain Grégoire della Groupama-FDJ guadagna un secondo sui rivali grazie al terzo posto nello sprint intermedio. Il transalpino precede di 25'' il connazionale Kévin Vauquelin della Arkéa – B&B Hotels, l'ollandese Bart Lemmen della Team Visma Lease a Bike e l'altro francese Julian Alaphilippe della Tudor Pro Cycling Team di 27''.

