Giro di Svizzera 2025 tappa 3 | vince Simmons Ordine d' arrivo e classifica generale

Il Giro di Svizzera 2025 si anima con un'appassionante tappa 3, culminata nella vittoria di Quinn Simmons, che conquista la fuga e sfoggia con orgoglio la maglia di campione statunitense. Mentre Grégoire conserva la leadership e Thomas affronta una caduta dolorosa, l'andamento della classifica generale si fa sempre più interessante. Il duello tra grandi nomi del ciclismo promette emozioni fino all'ultima pedalata. La corsa continua: chi salirà sul gradino più alto?

Heiden (Svizzera), 17 giugno 2025 - La tappa 3 del Giro di Svizzera 2025 vede l'arrivo della fuga nella figura di Quinn Simmons, che sul primo GPM di giornata saluta i compagni di attacco e festeggia al meglio la sua fresca maglia di campione statunitense in una giornata che vede Romain Grégoire mantenere ancora la maglia gialla e Geraint Thomas cadere e completare la frazione molto dolorante: Joao Almeida arriva invece secondo e recupera così qualcosa in classifica generale dopo la batosta della prima frazione. La tappa 4, la Heiden-Piuro (Valchiavenna) di 193,2 km, proporrà l'arrivo della corsa in Italia, tra l'altro in costante ascesa, dopo aver superato 2 GPM, di cui il secondo di prima categoria, per 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net