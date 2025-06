giro di svizzera 2025 scoppia la polemica in casa uae team emirates xrg

Il Giro di Svizzera 2025 accende le polemiche nel team UAE Emirates-XRG, dove tensioni e misteri si mescolano tra le montagne svizzere. L’atmosfera è tutt’altro che serena: in un contesto di pressioni crescenti, i panni sporchi sembrano uscire allo scoperto, minando l’armonia di una squadra che, fino a poco tempo fa, aveva mostrato grande compattezza. Ma cosa sta realmente succedendo dietro le quinte di questa avventura? La risposta potrebbe riscrivere i prossimi capitoli del ciclismo internazionale.

Roma, 17 giugno 2025 - I panni sporchi si lavano in famiglia, ma forse non per l' UAE Team Emirates-XRG, che mostra qualche segno di nervosismo. Per la verità, non è la prima volta in stagione che ciò accade: basta riavvolgere il nastro fino alla penultima tappa del Giro d'Italia 2025, quella in cui la maglia rosa, sulle pendenze del Colle delle Finestre, passò dalle spalle di Isaac Del Toro a quelle di Simon Yates, con Rafal Majka che durante e dopo la frazione non avrebbe lesinato critiche a parte del gruppo. Al Giro del Delfinato 2025 tutto è filato liscio, perché in effetti quando c'è di mezzo Tadej Pogacar il lavoro di squadra passa quasi in secondo piano, ma al Giro di Svizzera 2025 la tensione torna alle stelle: i protagonisti stavolta sono Mikkel Bjerg e Jan Christen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net