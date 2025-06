Girano con un coltello e il kit da perfetto scassinatore | denunciati

Durante recenti controlli della Compagnia di Aurisina, due individui sono stati fermati in possesso di un vero e proprio kit da perfetto scassinatore, tra cui cacciaviti di varie misure, chiavi esagonali, martelli e tubi per il recupero di carburante. Un intervento che dimostra come l'Arma sia sempre vigile nel garantire sicurezza e legalità sul territorio. La loro denuncia rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i reati predatori.

Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai militari dell'Arma della Compagnia di Aurisina sono stati denunciati due individui trovati in possesso di numerosi attrezzi da scasso (cacciaviti di varie misure, chiavi esagonali, martelli e mazzette, tubi per recupero carburante, pompa.

