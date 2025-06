Giovi San Bartolomeo presentate le nuove opere della Via Crucis

Giovi San Bartolomeo si svela attraverso l’arte e la fede, grazie alle nuove opere della Via Crucis realizzate dal Liceo Artistico Sabatini Menna. Un progetto che non solo arricchisce il patrimonio spirituale, ma illumina il cuore del nostro territorio. Come sottolineato dall’assessore Eva Avossa, donare è un modo per valorizzare e far brillare la comunità. I pannelli, frutto di passione e talento, raccontano ora una storia più forte che mai.

Tempo di lettura: < 1 minuto ”Si dice che quando uno dona, si illumina il il mondo e questo è veramente illuminare e valorizzare ancora di più il nostro territorio”. Con queste parole, l’assessore al bilancio del Comune di Salerno Eva Avossa ha presentato, in un incontro con la stampa che si è svolto questa mattina le opere della Via Crucis realizzata dal Liceo Artistico Sabatini Menna per la chiesa di San Bartolomeo a Giovi. I pannelli artistici sono stati collocati lungo il viale, immerso nel verde, che conduce al luogo di culto. Un suggestivo percorso d’arte e fede immerso nella bellezza del Creato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giovi San Bartolomeo, presentate le nuove opere della Via Crucis

