Giove arrestato quarantunenne per detenzione di droga | oltre tre etti di hashish rinvenuti in casa

Giove arrestato quarantunenne per detenzione di droga: oltre tre etti di hashish trovati in casa. Un normale controllo ha portato all’epocale scoperta, grazie all’accurato lavoro dei carabinieri di Giove e Amelia. Sabato 14 giugno, un 41enne è stato fermato in campagna e trovato in possesso di sostanze illegali. L'operazione dimostra come la tutela della comunità passi anche attraverso controlli mirati e tempestivi, e l’arresto rappresenta un passo importante nella lotta allo spaccio locale.

Un controllo di routine ha dato il via all'operazione dei carabinieri della stazione di Giove, in collaborazione con i colleghi di Amelia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i militari hanno fermato – sabato 14 giugno – un 41enne in una zona di campagna, nel territorio di Giove.

