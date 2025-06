Giovani e sicurezza stradale riparte il servizio di trasporto notturno ' Discobus'

Giovani e sicurezza stradale tornano protagonisti con la ripartenza del servizio Discobus, il modo intelligente e sicuro per muoversi tra i Lidi ferraresi. A partire da sabato 21 giugno, questo servizio di trasporto notturno collega in modo comodo, economico e affidabile i giovani dai 14 anni in su, permettendo loro di vivere l’estate senza preoccupazioni. Un’opportunità imperdibile per divertirsi in sicurezza e riscoprire il territorio con serenità .

