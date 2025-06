Giovane arbitro aggredito Solidarietà da tutta Italia Lo chiama anche Collina

In un gesto di solidarietà che ha travolto tutta Italia, il giovane arbitro Lorenzo Petrelli è stato vittima di un’aggressione, ma ha ricevuto il sostegno di figure di spicco come il celebre Pierluigi Collina. La vicinanza di questa comunità dimostra quanto l’unione e il rispetto siano fondamentali nel mondo dello sport. La solidarietà nei confronti di Lorenzo si estende anche oltre i confini, rafforzando il valore della solidarietà in ogni ambito.

Anche il capo mondiale degli arbitri Pierluigi Collina (foto) ha voluto essere vicino a Lorenzo Petrelli. "L'ha chiamato nei giorni scorsi per esprimergli la sua solidarietà. Colgo l'occasione per ringraziare tutta l'Aia. Dal presidente nazionale fino ovviamente alla sezione di Arezzo. Sono stati tutti quanti molto vicini a Lorenzo. Gli hanno telefonato anche molti arbitri di serie A come Chiffi, Guida, Orsato". Simone Petrelli, il padre di Lorenzo, il 18enne arbitro brutalmente aggredito in occasione del memorial di calcio "Mirco Poggini" esprime la sua profonda gratitudine per la solidarietà che il mondo dei fischietti ha espresso in maniera concreta nei confronti di suo figlio.

