Giovane accoltellato al bar Resta in carcere l’aggressore Il gip | Voleva uccidere e non si sarebbe fermato

Restano in carcere Leonardo Carovilla, l'uomo accusato di aver tentato di uccidere un giovane al bar Cristallo di Lido Adriano. Il giudice ha ritenuto che l'aggressore volesse realmente mettere fine alla vita della vittima e che possa ripetere il gesto. La vicenda scuote la comunità , sollevando profonde domande sulla sicurezza e sulla giustizia. Ma cosa accadrà ora nel processo?

Resta in carcere Leonardo Carovilla, il 51enne milanese accusato di tentato omicidio per l’accoltellamento di un giovane macedone avvenuto venerdì 13 giugno intorno alle 17 al bar Cristallo di Lido Adriano. Lo ha deciso ieri il giudice per le indagini preliminari Federica Lipovscek al termine dell’udienza di convalida, ritenendo che l’uomo abbia agito con la chiara intenzione di uccidere e che vi sia il rischio concreto di reiterazione del reato. La vittima, Aid Ibraimi, 23 anni, si trova ancora in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena. È stato raggiunto da tre fendenti: uno alla gamba destra, uno al fianco sinistro – che gli ha provocato la frattura di una costola – e uno alla schiena, che gli ha perforato un polmone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovane accoltellato al bar. Resta in carcere l’aggressore. Il gip: "Voleva uccidere e non si sarebbe fermato"

