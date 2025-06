Giostra del Saracino modifiche ai percorsi bus

Preparati a vivere la Giostra del Saracino in tutta sicurezza: per consentire lo svolgimento della tradizionale manifestazione, sono state apportate modifiche temporanee ai percorsi dei mezzi pubblici. Sabato 21 giugno, alcune vie del centro storico di Arezzo saranno interdette al traffico, influenzando i percorsi di diverse linee bus. Ecco tutto ciò che devi sapere per muoverti senza stress e goderti appieno questa festa unica nel suo genere.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Sabato 21 giugno 2025 saranno chiuse al transito, dalle 10:45 alle 12:15 e dalle 18:30 a fine servizio, via Roma in entrambi i sensi di marcia e l'intera Piazza G. Monaco (anche per chi proviene da via Petrarca). Chiuse, inoltre, dalle 10 alle 12,15 e dalle 17 a fine servizio via Ricasoli e Piazza del Duomo. Sono quindi previste modifiche ai percorsi delle linee bus di at. Linea A+ Le fermate Stazione lato Via Spinello, P.zza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria posta in V.le Michelangelo.

