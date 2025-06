Giostra del Saracino mercoledì la simulazione di gara

L’emozione della Giostra del Saracino si avvicina: questa sera, in Piazza Grande, si tiene l’ultima serata di prova prima della grande sfida. Domani sera, il cuore pulsante sarà la simulazione di gara, un momento unico in cui i giostratori si misureranno contro il Buratto con un tiro decisivo. L’attesa cresce: tra tradizione e adrenalina, tutto è pronto per vivere un evento indimenticabile.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Stasera in Piazza Grande ultima serata di prova dalle 20.30 alle 23.30 mentre domani, mercoledì 18 giugno, a partire dalle 21.30 è in programma la Simulazione di Gara che vedrà i giostratori misurarsi contro il Buratto con un unico tiro. Secondo l'ordine di carriera estratto, prima correranno le riserve dei quattro quartieri ea seguire i giostratori titolari. Giovedì 19 giugno, alle 21.30 si svolgerà invece la Prova Generale della 147esima Giostra del Saracino dedicata alla memoria di Edo Gori per la quale sono disponibili i biglietti sia on line su

