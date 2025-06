Giostra del Saracino | mercoledì la Simulazione di Gara giovedì la Prova Generale in memoria di Edo Gori

L’attesa cresce per la Giostra del Saracino 2023, tra emozionanti prove e tradizione. Questa sera, in Piazza Grande, si svolgeranno le ultime simulazioni prima dell’evento clou, con i giostratori pronti a sfidarsi nel Buratto. Martedì 17 giugno sarà un’ultima occasione per assaporare l’atmosfera, mentre domani, mercoledì 18, la simulazione ufficiale darà il via alle emozioni più intense. Non mancate: l’appuntamento prosegue con sorprese e passione!

Ultime prove questa sera, martedì 17 giugno, in Piazza Grande dalle 20:30 alle 23:30 in vista degli attesi appuntamenti della settimana. Domani, mercoledì 18 giugno alle 21:30, si svolgerà la Simulazione di Gara: i giostratori affronteranno il Buratto con un unico tiro secondo l'ordine di carriere già estratto. Apriranno la serata le riserve dei quattro quartieri, seguite dai giostratori titolari. Giovedì 19 giugno, sempre alle 21:30, si terrà invece la Prova Generale della 147ª Giostra del Saracino, dedicata alla memoria di Edo Gori, indimenticato rettore del Quartiere di Porta Santo Spirito e figura centrale nel mondo della Giostra e dello sport aretino.

