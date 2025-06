Giornata Rifugiati a Firenze calcetto cucina e musica per riflettere sull' inclusione

Vivi un pomeriggio di solidarietà e scoperta nel cuore di Firenze! Giovedì 19 giugno, il Giardino Maragliano si trasforma in un luogo di incontro tra sport, cultura e musica, dedicato a promuovere l’inclusione e l’accoglienza. Un’occasione unica per ascoltare storie di rifugiati, gustare prelibatezze e divertirsi con il calcetto, tutto in un’atmosfera di rispetto e speranza. Non mancare: insieme possiamo fare la differenza.

Firenze, 17 giugno 2025 – Un pomeriggio di sport, racconti, cibo e musica per riflettere sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione, a partire dalle esperienze delle persone rifugiate. È l’iniziativa in programma giovedì 19 giugno al Giardino Maragliano, nel cuore del rione di San Jacopino, luogo intitolato alla memoria di Samb Modou e Diop Mor, vittime di razzismo nel 2011. L’evento è promosso dai Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) gestiti dalla cooperativa sociale Il Girasole, in collaborazione con il Quartiere 1 del Comune di Firenze e con l’associazione Urban Lab San Jacopino. “Abbiamo immaginato un pomeriggio aperto a tutte e tutti, dove la riflessione sulla condizione delle persone rifugiate possa passare attraverso il gioco, la condivisione, l’ascolto – dice Melissa Marchi, Direttrice Area Immigrazione della Cooperativa sociale Il Girasole –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata Rifugiati, a Firenze calcetto, cucina e musica per riflettere sull'inclusione

In occasione della Giornata Mondiale delle Persone Rifugiate Giovedì 19 giugno, dalle 17:00 Giardino Samb Modou e Diop Mor, via Maragliano 19 – Firenze Unisciti a noi per un pomeriggio di sport, giochi, letture e cucina condivisa per riflettere insiem Vai su Facebook

