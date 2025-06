Giornata mondiale Sla Aisla tra eventi e nuova redazione scientifica

Il 21 giugno si accende il mondo con la Giornata Mondiale sulla Sla, un evento che mette in luce le sfide e le speranze di chi affronta questa malattia. Un’occasione di riflessione e solidarietà rivolta a pazienti, caregiver e operatori sanitari, che si traduce in un impegno condiviso per promuovere ricerca, supporto e innovazione. Scopri come questa giornata può fare la differenza nel percorso di chi lotta contro la Sla.

Il 21 giugno lo Sla Global Day dedicato alle persone con Sla, ai caregiver e operatori sanitari Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) - Il 21 giugno, data simbolo a livello globale, si celebra la Giornata Mondiale sulla Sla (Sla Global Day), un momento di attenzione dedicato alle persone con Sla,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giornata mondiale Sla, Aisla tra eventi e nuova redazione scientifica

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale - aisla - eventi

Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup - Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

AISLA coordina dal 21 al 21 giugno una serie di eventi nazionali per la Giornata Mondiale SLA, lancia la Redazione Scientifica con i Professori Ticozzi e Filosto e propone docufilm e veleggiate solidali per promuovere ricerca e consapevolezza. Vai su Facebook

Giornata mondiale Sla, Aisla tra eventi e nuova redazione scientifica; Insieme ad Aisla per la Giornata Mondiale della Sla; Giornata Mondiale della SLA: le iniziative organizzate da AISLA in tutta Italia.

Giornata mondiale Sla, Aisla tra eventi e nuova redazione scientifica - Il 21 giugno lo Sla Global Day dedicato alle persone con Sla, ai caregiver e operatori sanitari ... Si legge su msn.com

A grandi passi verso il Global day Sla 2025 - Aisla guida la mobilitazione nazionale con eventi e il lancio della Redazione Scientifica. vita.it scrive