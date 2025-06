Giornata mondiale del rifugiato | il cardinale Reina presiede la veglia Morire di speranza

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il 20 giugno, la comunità di Sant’Egidio e altre realtà impegnate nell’accoglienza si uniscono sotto il segno della speranza. La veglia “Morire di speranza”, presieduta dal cardinale Reina, si configura come un momento di riflessione e solidarietà per ricordare e sostenere chi cerca una nuova vita lontano da guerre e sofferenze. Un appello a non perdere mai la fede nella bontà umana.

Alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato, che si celebra il 20 giugno, la comunità di Sant'Egidio ha organizzato la veglia "Morire di speranza" insieme alle altre associazioni impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione delle persone fuggite da guerre o da situazioni insostenibili.

"Morire di Speranza", veglia in ricordo dei morti nei viaggi verso l'Europa - In vista della Giornata mondiale del rifugiato la preghiera di Sant'Egidio e di tante altre associazioni impegnate nell'accoglienza è dedicata ai 70mila morti in mare dal 1990 a oggi.

