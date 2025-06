Giornata desertificazione Coldiretti | accelerare su piano invasi contro danni siccità e maltempo

A pochi giorni dall’inizio dell’estate, l’Italia affronta sfide crescenti legate alla siccità e al maltempo. Coldiretti lancia un appello urgente: accelerare sul piano invasi per proteggere le aziende agricole, assicurare riserve di acqua e prevenire disastri come esondazioni. Solo con azioni rapide e decisive potremo garantire un futuro sostenibile e resiliente al nostro territorio. È il momento di agire, perché la tutela della terra dipende da ciascuno di noi.

Contro i danni causati dal maltempo e dalla siccità occorre accelerare sul piano invasi, per garantire alle aziende agricole la disponibilità idrica ma anche per contribuire a gestire le piogge in eccesso, prevenendo il rischio di esondazioni. È l'appello lanciato dalla Coldiretti in vista della Giornata mondiale contro la Desertificazione che si celebra oggi. A pochi giorni dall'inizio dell'estate l'Italia è alle prese con una estrema instabilità meteo, con l'alternarsi in pochi giorni di caldo torrido e nubifragi. Nell'ultima settimana, nonostante le temperature record, si sono registrati ben 128 eventi estremi, di cui l'80% costituito da grandinate, secondo l'analisi Coldiretti su dati Eswd.

