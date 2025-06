Giornata della ricerca di ateneo Le scienze salgono in cattedra

L’appuntamento si preannuncia come un momento di grande fermento e ispirazione, dove le scienze salgono in cattedra per condividere eccellenze e innovazioni. La Giornata della Ricerca di ateneo rappresenta un’occasione unica per rafforzare il dialogo tra studiosi, stimolare nuove idee e promuovere il progresso accademico. Un evento imperdibile per chi vuole essere protagonista del futuro della conoscenza.

"Una giornata per rafforzare il dialogo accademico e valorizzare la ricerca d'eccellenza. La Giornata della Ricerca di ateneo favorisce la condivisione di idee e metodologie innovative e rappresenta un'opportunità per il confronto tra studiosi", così il professor Michelangelo Vasta, delegato alla ricerca, annuncia la seconda edizione di Gira, Giornata della ricerca di ateneo, che si terrà domani in rettorato all' Università. L'appuntamento si aprirà alle 9.30 con l'introduzione del rettore Roberto Di Pietra e del professor Vasta; nel pomeriggio il via dei lavori, con introduzione del delegato al Trasferimento tecnologico Domenico Prattichizzo e coordinatrice Michela Berti, capocronaca de La Nazione Siena.

