Il Perugia apre ufficialmente la stagione con un colpo di mercato importante: l’arrivo di Giorgio Tumbarello, centrocampista esperto nato nel 1996, che ha firmato fino al 2027. Dopo il fallimento della Lucchese, il suo ingresso nella squadra rappresenta una scelta strategica, in linea con la visione societaria di puntare su giocatori maturi e pronti a fare la differenza. La formazione umbra si prepara così a una nuova avventura, con Tumbarello pronto a lasciare il segno.

A Pian di Massiano è arrivata la prima firma della stagione. Ieri, nella sede del Perugia, ha messo nero su bianco (fino al 30 giugno 2027) Giorgio Tumbarello, centrocampista classe 1996. Una scelta che rispecchia la linea di tecnico e società: puntare su calciatori che hanno esperienza con la categoria e l’età giusta. Il giocatore era svincolato dopo il fallimento della Lucchese. Nativo di Marsala, Tumbarello è un centrocampista di esperienza con oltre 200 presenze in Lega Pro con le maglie di Cavese, Vibonese e Lucchese. Con i toscani ha disputato le ultime tre stagioni e mezzo realizzando 3 reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giorgio Tumbarello firma con il Perugia fino al 2027: primo colpo di mercato

