Giorgia Meloni incoraggia gli studenti alla vigilia degli esami di maturità

Giorgia Meloni, con il suo messaggio di incoraggiamento, si rivolge agli studenti alla vigilia degli esami di maturità, sottolineando l'importanza di affrontare questa prova con coraggio e determinazione. Ricorda loro che ogni emozione è normale e che questa esperienza rappresenta un passo fondamentale nel loro percorso di crescita. L’esame di maturità non è solo una sfida, ma anche un’opportunità per dimostrare quanto siano pronti a volare alto nel futuro.

"Ciao a tutti gli amici di Skuola.net, questa è una notte speciale. Lo so bene, perché la notte prima degli esami non si dimentica mai. È un mix di emozione, tensione, attesa. C'è chi ripassa l'ultima volta, chi non riesce a dormire, chi cerca di tenere a bada l'ansia. È normale: domani affronterete una prova importante". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio alla vigilia degli esami di maturità. "L' esame di maturità è una tappa significativa del vostro percorso. Serve a misurare le conoscenze, certo, ma anche a mettervi alla prova. E in fondo è questo il suo vero valore: dimostrare a voi stessi quanto siete cresciuti, quanto siete pronti ad affrontare il futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net