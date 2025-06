Giorgia Meloni | Chi difende vita famiglia ed educazione è visto come un estraneo

Giorgia Meloni, nel suo messaggio al "Festival dell’umano tutto intero", si erge come voce ferma in difesa di valori fondamentali come vita, famiglia ed educazione, spesso considerati estranei nel panorama odierno. In un'epoca di crisi e incertezze, la Presidente sottolinea l’importanza di riscoprire le radici culturali e spirituali dell’Italia e dell’Europa. Chi oggi parla di questi temi, si chiede, rischia di essere percepito come un outsider, ma è proprio questa la sfida più grande del nostro tempo.

Il messaggio della Presidente del Consiglio al "Festival dell'umano tutto intero". Giorgia Meloni, nel suo messaggio rivolto al Festival dell'umano tutto intero, ha espresso una forte riflessione sulla crisi valoriale della società contemporanea, sottolineando la necessità di riscoprire le radici culturali e spirituali dell'Italia e dell'Europa. Controcorrente tra crisi e incertezze. « Chi oggi parla di vita, famiglia, cura, sussidiarietà, educazione viene percepito come un corpo estraneo, una figura a metà tra il sognatore e l'illuso», afferma la premier, denunciando l'indifferenza e l'incertezza che caratterizzano il tempo presente.

