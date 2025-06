Giorgia Cardinaletti annuncia di nuovo Cesare Cremonini al Tg1 | C' è sempre lei un caso?

Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, torna a menzionare Cesare Cremonini, il suo ex, svelando ancora una volta un servizio sul super concerto a San Siro. Un episodio che riaccende i riflettori sulla sottile linea tra vita privata e cronaca, lasciando emergere domande su professionalità e sentimento. La domanda è: questa passione rivela qualcosa di più di un semplice reportage o è solo un caso?

È successo di nuovo, e forse succederà ancora. Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, ha annunciato di nuovo un servizio su Cesare Cremonini, il suo ex, e il super concerto a San Siro. La prima volta era successo a marzo e già in quell'occasione in molti sottolinearono che non poteva essere. 🔗 Leggi su Today.it