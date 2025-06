Gioielli sorpasso dei lingotti Il boom tiene alto l’export Ma restano ombre sul futuro ’Ripresina’ moda su la pelle

Nel 2025, i gioielli hanno perso terreno davanti al sorpasso dei lingotti d’oro, simbolo di sicurezza in un clima di crescente incertezza globale. Dopo mesi di volatilità e tensioni geopolitiche, il settore dell’oreficeria ha vissuto una brusca frenata, mentre i metalli preziosi continuano a consolidare il loro ruolo come bene rifugio. Quali saranno le prossime mosse di un mercato così instabile? La risposta risiede nel proseguire di questa tensione internazionale.

Un anno sull'altalena dei dazi e delle guerre. Gli effetti: prima frenata - brusca - dell' oreficeria dopo diversi trimestri a tutto gas e impennata per i metalli preziosi che nella prima parte del 2025 sfiorano il raddoppio. La corsa ai lingotti d'oro come bene rifugio è il segnale di un quadro condizionato pesantemente dai conflitti in Medio Oriente - compresa la guerra tra Israele e Iran - e in Ucraina. E la parola chiave è: incertezza. Quello che non giova all' economia, quello che gli imprenditori non vogliono sentire, perchè il sistema produttivo ha bisogno di certezze per sviluppare potenzialità e crescita.