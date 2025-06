Ginnastica ritmica Tara Dragaš dà filo da torcere all' olimpionica Raffaeli

Lo stacco di appena 0,350 punti tra l’oro di Sofia Raffaeli e l’argento di Tara Dragaš ai campionati nazionali di ginnastica ritmica a Folgaria sottolinea l’incertezza e la spettacolarità di questa disciplina. Una sfida serrata che ha evidenziato il talento e la determinazione delle atlete, regalando emozioni indimenticabili. La gara si è conclusa con un finale incerto, lasciando il pubblico in attesa di nuovi sorprendenti successi.

È di 0,350 punti lo stacco tra la medaglia d'oro, l'olimpionica Sofia Raffaeli, e quella d'argento, l'udinese Tara Dragaš, ai campionati nazionali assoluti di ginnastica ritmica disputati anche quest'anno nella consueta cornice del Palaghiaccio di Folgaria. L'atleta dell'Associazione sportiva.

CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO DI GINNASTICA RITMICA Ecco il podio: Sofia Raffaeli - 113.500 Tara Dragas - 113.150 Enrica Paolini - 101.100 Poker assoluto per l'olimpionica Sofia Raffaeli: quarto titolo nazionale assoluto consecutivo!