Ginnastica ritmica Emanuela Maccarani squalificata per 3 mesi per comportamento antisportivo

Emanuela Maccarani, figura iconica della ginnastica ritmica italiana, si trova al centro di una recente controversia che ha scosso il mondo dello sport. Squalificata per tre mesi per comportamento antisportivo, questa decisione sorprende e apre un dibattito sulla gestione etica delle stelle della disciplina. Ma cosa realmente è accaduto? Approfondiamo i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere gli appassionati di ginnastica.

Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica, è stata squalificata per tre mesi per “ comportamento antisportivo ” dalla giustizia sportiva della Federginnastica. A renderlo noto è l’ANSA, a seguito di una nota federale nella quale si spiega che “lo stop è frutto di un patteggiamento con la Procura Federale per un procedimento aperto dopo che l’ex dt della ginnastica ritmica, al centro del caso dei presunti abusi sulle atlete, aveva fatto pervenire all’allora procuratore federale, tramite il vicepresidente e commissario straordinario dell’Accademia di Desio, Valter Peroni, una lista di 12 atlete da ascoltare ‘con segni distintivi’ per alcune di loro, e aver parlato dei contenuti della sua audizione con due persone che sarebbero poi state ascoltate, ‘suggerendo loro financo le risposte che avrebbero dovuto dare'”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani squalificata per 3 mesi per comportamento antisportivo

