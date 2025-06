Ginnastica ritmica | agli assoluti di Folgaria giovane ginnasta pescarese conquista il bronzo

Le finali degli Assoluti di ginnastica ritmica a Folgaria hanno regalato emozioni e sorprese: tra le protagoniste, una giovane atleta pescarese ha conquistato il bronzo, scrivendo un nuovo capitolo nel panorama sportivo italiano. Tre giorni intensi di competizioni, organizzati da Gym Club Ala, Trentino Marketing e Apt Alpe Cimbra, hanno messo in luce il talento emergente e la passione di questa disciplina. E ora, con l'attenzione rivolta alle future sfide, si apre un nuovo entusiasmante capitolo per la ginnastica italiana.

Si sono appena concluse le finali per attrezzo ai campionati italiani assoluti di ginnastica ritmica a Folgaria. Nei tre giorni intensi di gara, edizione che ha visto impegnarsi congiuntamente la società Gym Club Ala, Trentino Marketing e Apt Alpe Cimbra, e che precede di un mese l'attesissima.

