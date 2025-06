Ginnastica Maccarani patteggia tre mesi di squalifica

Le ultime settimane nel mondo della ginnastica ritmica sono state scandite da svelamenti e tensioni crescenti, e ora si aggiunge un nuovo capitolo: Emanuela Maccarani, ex allenatrice di spicco, ha patteggiato una squalifica di tre mesi per comportamento antisportivo. Questo provvedimento, risultato delle indagini sulla delicata questione dei maltrattamenti, rappresenta un passo importante nel percorso di verità e trasparenza che sta attraversando il settore. La vicenda continua a tenerci con il fiato sospeso.

Ultimo atto. Vanno avanti le indagini della Procura nell’ambito dei maltrattamenti nel mondo della ginnastica ritmica, con accuse nate nel 2022. Nelle ultime ore, come ha fatto sapere la stessa Federazione Italiana di Ginnastica è arrivato un provvedimento nei confronti dell’ex allenatrice Emanuela Maccarani. L’x ct e dt, licenziata a marzo, ha patteggiato una squalifica di tre mesi, per comportamento antisportivo. La sanzione fa parte delle nuove indagini condotte dalla procura di Monza nei confronti del tecnico, dell’ex Presidente Federale, Tcchi e dell’allora vicepresidente e commissario straordinario dell’Accademia di Desio, Valter Peroni. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ginnastica, Maccarani patteggia tre mesi di squalifica

In questa notizia si parla di: ginnastica - maccarani - mesi - squalifica

Caso Farfalle, tre mesi di squalifica per l’ex allenatrice Maccarani. Sospeso anche Tecchi, ex presidente della ginnastica azzurra - L’ombra di scandali e squalifiche si allunga sulla ginnastica ritmica italiana, coinvolgendo figure di spicco come Emanuela Maccarani e l’ex presidente Tecchi.

Giustizia sportiva: l’ex dt delle Farfalle Emanuela Maccarani patteggia una squalifica per tre mesi; Emanuela Maccarani patteggia 3 mesi di squalifica: sanzionata per comportamento antisportivo; Ginnastica, Maccarani patteggia tre mesi di squalifica.

Emanuela Maccarani patteggia 3 mesi di squalifica: sanzionata per comportamento antisportivo - Emanuela Maccarani, ex direttore tecnico della federginnastica, ha patteggiato una squalifica di tre mesi per comportamento antisportivo ... fanpage.it scrive

Caso ginnastica, Emanuela Maccarani patteggia 3 mesi di stop - Tre mesi di squalifica, questa la sanzione patteggiata dalla ex allenatrice e dt della ginnastica ritmica azzurra Emanuela Maccarani, nel cosiddetto processo ... Da msn.com