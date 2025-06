Ginnastica Artistica trionfo della Polisportiva Ghezzano ai Campionati Italiani UISP

A fine manifestazione, il risultato è stato un trionfo che ha emozionato tutto il movimento sportivo locale e nazionale. La Polisportiva Ghezzano si distingue ancora una volta come fucina di talento e passione, dimostrando che con determinazione e lavoro di squadra si possono raggiungere grandi obiettivi. Questa vittoria non solo riempie di orgoglio la comunità, ma ispira anche le nuove generazioni a sognare in grande e a credere nei propri mezzi.

Pisa, 16 giugno – Trionfo per la ginnastica artistica femminile della polisportiva Ghezzano, ai campionati nazionali UISP, seconda e terza categoria, nel corso della recente kermesse della Spezia. Tre titoli italiani agli attrezzi e due ulteriori podi rappresentano un bottino eccezionale che premia l'impegno, la costanza e la grande preparazione tecnica delle atlete di Ghezzano e dei loro instancabili istruttori. A fine manifestazione, il presidente Riccardo Lorenzi ha ringraziato tutto il team, guidato dal responsabile tecnico Luca Fiorentini, a capo delle istruttrici Giulia Battaglini, Martina Bertola, Luisa Filippelli, Alice Gori, Alice Moro, Alessia Sturlese e Greta Zhupaj. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ginnastica Artistica, trionfo della Polisportiva Ghezzano, ai Campionati Italiani UISP

