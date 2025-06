Gigi Marzullo furioso con la Rai contratto fino al 2026 ma rischia di stare fermo | Sta facendo il pazzo

Gigi Marzullo, volto storico della Rai, si trova al centro di un vortice di tensioni e incertezze. Nonostante il contratto fino al 2026, il suo futuro sembra appeso a un filo, tra rischi di ridimensionamento e ipotesi di rescissione anticipata. La sua sfuriata con l'azienda riflette un momento di grande fermento e cambiamenti nel panorama televisivo italiano. Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere a questa figura amata dal pubblico.

Il volto storico della Rai deluso e arrabbiato per le ipotesi sui palinsesti del prossimo anno: dopo il no della Rai a una partecipazione fissa da Fazio, rischia di essere fortemente ridimensionato nei prossimi palinsesti, se non fermato del tutto, da una logica di tagli alla seconda e terza serata. Resta aperta la possibilità di una rescissione anticipata e un passaggio al Nove. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rischia - gigi - marzullo - furioso

Gigi Marzullo furioso con la Rai, contratto fino al 2026 ma rischia di stare fermo: Sta facendo il pazzo.

Gigi Marzullo furioso con la Rai, contratto fino al 2026 ma rischia di stare fermo: “Sta facendo il pazzo” - Il volto storico della Rai deluso e arrabbiato per le ipotesi sui palinsesti del prossimo anno: dopo il no della Rai a una partecipazione fissa da Fazio ... Secondo fanpage.it

Gigi Marzullo torna a Che Tempo Che Fa, Fazio strappa alla Rai la celebrazione dei 30 anni di Sottovoce - Gigi Marzullo torna al tavolo di Che Tempo Che Fa, ma soprattutto per la prima volta dopo più di un anno ha il “permesso” della Rai per comparire sul Nove. Come scrive msn.com