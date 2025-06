Gigi Campanile ricoverato le parole di Dolcenera | Riuscirai a superare anche questo

Momenti difficili attraversano Gigi Campanile e Dolcenera, ma l’amore e la speranza sono più forti di qualsiasi ostacolo. La cantante ha condiviso con i fan un messaggio di incoraggiamento e affetto per il suo compagno, ricoverato in ospedale. Loro, insieme da oltre 25 anni, ci ricordano che, con il cuore e la tenacia, si può superare anche questa prova. Riusciranno a superare anche questo.

Momenti difficili per Gigi Campanile e Dolcenera: il compagno e manager della cantante è stato ricoverato in ospedale. A darne la notizia è stata proprio Dolcenera che, con una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram, ha condiviso con i fan un dolce messaggio di pronta guarigione per l'amore della sua vita e compagno di avventure. Gigi Campanile in ospedale, le parole di Dolcenera. Insieme da più di 25 anni e pronti a starsi accanto in ogni situazione: Dolcenera e Gigi Campanile, dopo anni di condivisione, si trovano davanti a una nuova prova. Gigi, infatti, è ricoverato all'ospedale di Careggi, in provincia di Firenze.