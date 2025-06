Gigi Campanile ricoverato in ospedale la compagna Dolcenera | Supererai anche questo

Gigi Campanile, noto produttore musicale e compagno di Dolcenera, si trova attualmente in ospedale a causa di un ricovero d'emergenza. La cantante ha condiviso sui social un messaggio che preoccupa i fan, ma invita tutti a rimanere positivi. Supererai anche questo, Gigi: la forza e il supporto di chi ti ama sono con te in ogni momento.

Gigi Campanile, produttore musicale nonchĂ© manager e compagno di Dolcenera, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. A renderlo noto è stata la stessa cantante con un messaggio sui social. L’interprete, infatti, ha pubblicato uno scatto che ritrae il compagno steso sul letto di ospedale e con una flebo. Campanile si trova nel reparto di chirurgia d’urgenza dell’ospedale di Careggi, in provincia di Firenze, ma non sono stati resi i motivi del suo ricovero. “Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario. 🔗 Leggi su Tpi.it