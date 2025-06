Giffoni55 Toni Servillo protagonista al festival il 21 luglio

Manca solo un mese a Giffoni55, l’atteso festival che si svolgerà dal 17 al 26 luglio, e le anticipazioni sono già entusiasmanti. Tra gli eventi più attesi, il 21 luglio vedrà protagonista Toni Servillo, simbolo di eccellenza artistica e culturale italiana. Dopo il memorabile ritorno nel 2020, Servillo torna sul palco del festival per celebrare talento, pensiero e creatività. Un appuntamento imperdibile che promette emozioni e riflessioni profonde, segnando un nuovo capitolo di questa storica manifestazione.

Roma, 17 giu. (askanews) – Manca un mese a Giffoni55, in programma dal 17 al 26 luglio,. Per l’occasione, il festival ha annunciato che il 21 luglio Toni Servillo sarà protagonista di una giornata all’insegna del talento, del pensiero e dell’arte. La sua partecipazione segna anche un gradito ritorno: l’ultima volta era stato ospite nel 2020, in un’edizione particolare in cui il Festival, nonostante le difficoltà del periodo, non si era fermato. Servillo incontrerà i giurati del Festival, dialogando con ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo, offrendo uno sguardo prezioso su una carriera costruita con rigore, passione e autenticità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it