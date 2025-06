Giardini Ducali chiusura anticipata alle ore 21 per gli ingressi laterali

A partire da oggi, i Giardini Ducali adottano un orario speciale per garantire maggiore sicurezza: i cancelli esterni di corso Vittorio Emanuele e viale Caduti in Guerra chiuderanno alle ore 21.00, con apertura prevista in mattinata. Questa misura, decisa dal Comune, mira a creare un ambiente più sicuro e sereno per tutti i visitatori. Rimanete aggiornati per scoprire quando i parchi riprenderanno il normale orario di apertura.

