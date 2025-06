Giannelli ANP | Bisognerebbe accertare le competenze dei supplenti Nessuno si farebbe operare da un medico che ha letto solo sui manuali

Il Presidente ANP Antonello Giannelli lancia un messaggio chiaro: per garantire qualità e sicurezza nel sistema scolastico, è fondamentale verificare le competenze dei supplenti, proprio come si farebbe con un medico. Un invito a riflettere sul valore della preparazione, che diventa ancora più urgente in un momento di grandi scadenze come l’imminente esame di maturità. La domanda è: siamo pronti a investire nella professionalità degli insegnanti?

Antonello Giannelli, Presidente nazionale ANP, ospite ieri sera a “Materia Grigia” su Skytg24. Tra gli argomenti precariato, concorsi, uso di cellulari, e una riflessione sull'esame di maturità che inizierà domani 18 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

