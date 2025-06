Gianfranco Caliendo - Recital Acustico a Quarto

Preparati a vivere un'esperienza unica con il recital acustico di Gianfranco Caliendo a Quarto, uno spettacolo emozionante che celebra i suoi straordinari 50 anni di musica. Nel cuore del “50 Vite Tour”, la serata si arricchirà con la partecipazione speciale della talentuosa figlia Giada, pronta a conquistare il pubblico con la sua voce potente. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica e non solo, che ti lascerà senza parole.

Il cantautore Gianfranco Caliendo si esibirĂ in un recital acustico a Quarto, per festeggiare i cinquant'anni di carriera. La performance rientra nel programma del suo "50 Vite Tour", e include anche la partecipazione della figlia Giada Caliendo, con la sua voce potente, nelle vesti di special.

